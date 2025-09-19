На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минтранс хочет изменить выдачу разрешений на бесплатную парковку у дома

«Ъ»: Минтранс может впервые законодательно закрепить бесплатную парковку у дома
true
true
true
close
Nigel Graver/Shutterstock/FOTODOM

Минтранс готовит законопроект, где на федеральном уровне впервые будет описан механизм получения владельцами машин резидентных разрешений для бесплатной парковки у дома. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как уточняет издание, речь идет об изменении закона «Об организации дорожного движения». Обсуждение механизма началось после инициативы депутатов фракции «Новые люди», предложивших сделать бесплатной парковку около школ 1 сентября. В Минтрансе признали, что улицы около образовательных учреждений перегружены, но вопрос о бесплатной парковке должны решать регионы.

«На территориях, прилегающих к общеобразовательным учреждениям, зачастую образуется транспортный коллапс. Парковочных мест не хватает, что приводит к образованию очагов хаотичного паркования, массовым нарушениям правил остановки и стоянки», — отметили в министерстве.

В ведомстве заявили, что решать проблему нужно через «проработку» механизма парковочных разрешений и «гибкое регулирование спроса». Для этого и нужны изменения законопроекта.

«Прорабатывается вопрос закрепления понятия «парковочное разрешение», а также установления общих требований к порядку его выдачи», — заявили в Минтрансе, не приведя других деталей.

Ведущий специалист Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Дмитрий Попов призвал ведомство не распространять столичный подход к этому вопросу на регионы, где ситуация сильно отличается.

В июле Минтранс выпустил рекомендации для городов и муниципалитетов России по созданию и эксплуатации городских парковочных пространств. Министерство предложило использовать столичный опыт, внедрив в регионах оплату парковок через смартфоны и систему резидентских разрешений, которые должны выдаваться местным жителям, сиротам, беременным женщинам и участникам боевых действий.

Ранее жители Сочи пожаловались на самую дорогую парковку в России.

