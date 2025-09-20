Выезжают на встречку и палят в воздух»: в Казани сняли на видео кортеж нарушителей

В Казани сняли на видео кортеж, из которого слышалась стрельба

В Казани очевидцы сняли на видео кортеж из нескольких автомобилей, выезжавших на встречную полосу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Инцидент произошел на Сибирском тракте.

«По словам людей, некоторые тачки гонят без номеров, всего в колонне их около 30. Палят в воздух», — отмечается в публикации.

На опубликованном видео видно около десятка автомобилей, которые движутся друг за другом на высокой скорости по городской улице. Их водители непрерывно сигналят. Также слышен хлопок, похожий на выстрел.

