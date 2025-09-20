На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выезжают на встречку и палят в воздух»: в Казани сняли на видео кортеж нарушителей

В Казани сняли на видео кортеж, из которого слышалась стрельба
Telegram-канал «Mash Iptash»

В Казани очевидцы сняли на видео кортеж из нескольких автомобилей, выезжавших на встречную полосу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Инцидент произошел на Сибирском тракте.

«По словам людей, некоторые тачки гонят без номеров, всего в колонне их около 30. Палят в воздух», — отмечается в публикации.

На опубликованном видео видно около десятка автомобилей, которые движутся друг за другом на высокой скорости по городской улице. Их водители непрерывно сигналят. Также слышен хлопок, похожий на выстрел.

До этого стало известно, что в Сочи десятки туристов опоздали на самолеты из-за крупного затора, образовавшегося в направлении аэропорта Адлер.

Ранее в Новосибирске автомобиль дважды за день попал в ДТП на одном месте.

