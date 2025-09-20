На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пробка парализовала движение к аэропорту в Адлере, десятки туристов опоздали на рейсы

Mash: в Адлере 30-километровая пробка парализовала подъезд к аэропорту
Telegram-канал «Mash»

В Адлере десятки пассажиров опоздали на свои рейсы из-за многокилометровой пробки, которая возникла на подъезде к аэропорту из-за дорожных работ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Как рассказали сами туристы Mash, они выезжали за 2,5 часа до вылета и рассчитывали на 15-минутную поездку. В итоге прибыли в аэропорт спустя полчаса после отправления самолета», — отмечается в публикации.

Опоздавшие были вынуждены купить новые авиабилеты. Глухой затор возник в районе железнодорожного вокзала Адлера по направлению к центру Сочи, где рабочие прокладывают новый водопровод. Обстановка осложнилась из-за прошедших сильных ливней, трасса оказалась загрязнена и затоплена глиной. Для проезда открыта одна полоса. На опубликованной видеозаписи видно, что автомобили стоят в пробке, практически не двигаясь с места.

Ранее в Подмосковье автомобиль рухнул с моста.

