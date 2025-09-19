На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петербурженка заблокировала проезд реанимобилю, спешившему к человеку, и попала на видео

В Петербурге на видео сняли, как водительница заблокировала проезд реанимобилю
true
true
true

В Санкт-Петербурге женщина заблокировала проезд реанимобилю, спешившему к человеку. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Петербурженка <…> не давала проехать реанимобилю с включенными мигалками. Все произошло накануне в Калининском районе. А уже сегодня инспекторы ДПС установили личность автоледи», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как женщина не дает проехать автомобилю экстренных медицинских служб, у которого включены проблесковые маячки. Далее на записи, сделанной в патрульном автомобиле, слышно, как нарушительница призывает людей не задерживать «скорую».

По информации канала, петербурженке грозит штраф от 7,5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей или лишение водительского удостоверения сроком на 6-12 месяцев.

До этого в Москве водитель Renault Logan не пропускал автомобиль скорой помощи, спешивший к человеку. Видеорегистратор машины экстренных служб запечатлел инцидент.

Ранее в Приморье на видео попало, как врачи вручную сдвинули машину, мешавшую проезду скорой.

