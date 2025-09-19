В Тульской области легковой автомобиль столкнулся с автобусом

Госавтоинспекция: водитель и два пассажира не выжили в ДТП с автобусом под Тулой

На трассе «Тула — Новомосковск» произошло столкновение машины Kia с автобусом, в результате чего водитель и два пассажира легкового автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Госавтоинспекции по Тульской области.

«Сегодня, в 18:26 на 17-м километре автодороги «Тула — Новомосковск», по предварительной информации, автомобиль Kia выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом» — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, Kia являлась автомобилем такси. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устраняют последствия аварии. Обстоятельства произошедшего уточняются.

12 сентября в Нижегородской области произошло ДТП с участием трех машин. Инцидент случился недалеко от села Малая Пица в Дальнеконстантиновском районе. По данным портала, во время аварии столкнулись три автомобиля. Информация о деталях отсутствует.

Ранее такси с россиянином вылетело в болото и попало на видео.