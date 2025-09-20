Стало известно, во сколько обойдется подготовка автомобиля к холодам в 2025 году

Автодом: в 2025 году подготовка автомобиля к холодам обойдется в 17 тысяч рублей

Стоимость подготовки автомобиля к холодному времени 2025 года в среднем обойдется российским автовладельцам в 17 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по коммуникациям группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

«В 2025 году средняя стоимость замены шин в Москве и Подмосковье — от 3 до 10 тыс. рублей за комплект. Смена комплекта для легкового авто в регионах обойдется дешевле — 1,5-3 тыс. рублей. Итоговые расходы на услуги определяются размером шин и их профилем», — сказала Уткина.

По ее словам, в стандартную подготовку автомобиля при понижении среднесуточных температур входят замена аккумулятора, проверка щеток стеклоочистителей и наличия незамерзающей жидкости в системе омывателя.

Кроме того, сервисменам необходимо будет проверить работоспособность тормозов, измерить уровень масла и заменить фильтры. Конечная стоимость этих услуг разнится от региона, марки и состояния автомобиля, подчеркнула собеседница.

До этого сообщалось, что в России с начала года цены на ремонт автомобилей увеличились на 15%.

Ранее россияне завалили страховщиков жалобами на затягивание ремонта по ОСАГО и каско.