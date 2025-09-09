Стало известно о рекордном подорожании ремонта автомобилей в России

Автоэксперт Турсунова: цены на ремонт авто с начала года выросли на 15%

В России с начала года цены на ремонт автомобилей увеличились на 15%. Об этом «Газете.Ru» сообщила сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.

«С начала 2025 года стоимость ремонта автомобилей выросла примерно на 15%. Основной причиной стало подорожание запчастей: их цены растут уже несколько лет подряд из-за ограниченного предложения и сложной логистики. Дополнительное влияние оказывают повышение арендных ставок и рост расходов на персонал и содержание сервисов», — сказала эксперт.

Сегодня средний чек на ремонт автомобиля составляет 23—25 тыс. рублей. Это выше прошлогодних значений и отражает сразу несколько тенденций. Во-первых, удорожание самих запчастей и работ. Во-вторых, изменение запросов клиентов: владельцы машин все чаще выбирают более масштабные ремонты, стараясь продлить срок службы автомобилей, отметила собеседница.

Таким образом, рост среднего чека объясняется не только объективным увеличением себестоимости ремонта, но и тем, что автовладельцы стали более внимательно относиться к техническому состоянию своих машин.

В ближайшие месяцы сохранятся тренды на старение автопарка, постепенное удорожание расходных материалов и повышение операционных затрат. Все это будет поддерживать цены на ремонт на относительно высоком уровне, подчеркнула Турсунова.

Ранее сообщалось, что в России с осени подорожает обслуживание автомобилей.