В Приморье на видео попало, как врачи вручную сдвинули машину, мешавшую проезду скорой

В Приморье врачи подняли и сдвинули автомобиль, блокировавший проезд скорой
true
true
true

Во Владивостоке врач-реаниматолог и фельдшер сдвинули автомобиль, мешавший проезду машине скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«В районе улицы прапорщика Комарова из-за адской запаркованности в несколько рядов движение очень сковано. Из-за этого беспорядка там не смогла проехать скорая помощь. В результате, чтобы освободить дорогу, врачам своими руками пришлось поднимать автомобиль, чтобы сдвинуть его в сторону», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля экстренных служб запечатлела инцидент. На кадрах видно, что транспорт не может проехать во дворе дома, тогда врачи поднимают припаркованную машину и сдвигают в бок.

До этого сообщалось, что в Казани мужчина на Opel не пропускал автомобиль скорой помощи, спешившей к пациенту. На опубликованных в сети кадрах видно, что у водителя есть возможность перестроиться в соседний ряд, но вместо этого он начинает фотографировать себя на телефон, высунув руку с гаджетом из окна.

Ранее в Москве водитель блокировал проезд скорой помощи, спешившей к человеку.

