Видео: москвич на Renault рассказал, почему не пропускал скорую, спешившую к человеку

В Москве водитель Renault не пропускал спешившую скорую из-за нарушений ПДД
true
true
true

В Москве водитель Renault Logan не пропускал автомобиль скорой помощи, спешивший к человеку. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«Улица Нижние Мневники, наша бригада ехала в сторону улицы Ярцевская, далее — в Одинцово. Водитель автомобиля «Рено Логан» не уступал нам дорогу, мы его обогнали и поехали дальше, через минуту он нас догоняет, занимает снова левый ряд и не пускает <...>, нам пришлось задержаться на минуту, и я у него спросил, почему он не пускает скорую помощь, на что он ответил, что скорая нарушает правила», — рассказал работник бригады скорой помощи.

Видеорегистратор машины экстренных служб запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль блокирует проезд машине скорой помощи, у которой в момент движения включены проблесковые маячки и сирена. На записи также заметно, что у водителя иномарки есть возможность перестроится.

По словам сотрудника бригады, видео с нарушением отправили в ГИБДД. Кроме того, очевидец отметил, что подобные ситуации происходят каждую неделю.

Ранее в Приморье на видео попало, как врачи вручную сдвинули машину, мешавшую проезду скорой.

