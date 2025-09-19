«Испугал ребенка»: владивостокец угрожал водителю гранатой и попал на видео

Во Владивостоке водитель Volkswagen Touareg угрожал гранатой другому участнику движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«18 сентября, примерно в 12:00, я случайно подрезал Volkswagen Touareg <…>, после чего меня также подрезало и перегородило путь данное авто. <…> Подбежал и видимо ждал, когда я открою окно чтобы закинуть гранату мне в машину. Чем сильно испугал ребенка на заднем сиденье», — рассказал водитель.

На кадрах с видеорегистратора заметно, как водитель останавливает Volkswagen, выходит из машины и направляется с гранатой в руке к другой машине. По словам местного жителя, после произошедшего конфликта водитель иномарки быстро сел в свой автомобиль и уехал.

До этого сообщалось, что в городе Реутов Московской области самокатчик попал в ДТП после того, как пнул автомобиль. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент.

