Видео: в Подмосковье самокатчик пнул зеркало авто и попал в ДТП

В Подмосковье на видео попало, как авто сбил самокатчика, пнувшего его зеркало

В Московской области самокатчик попал в ДТП после того, как пнул автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, Реутов», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как электросамокатчик пинает зеркало проезжающего автомобиля, после чего машина наезжает на нарушителя и сбивает его с транспорта. Далее на записи заметно, как из легкового автомобиля выходит водитель, которого самокатчик толкает.

