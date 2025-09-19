На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: автомобиль вспыхнул на МКАД и затруднил движение

На МКАД движение транспорта затруднено на 5 километров из-за ДТП
В Москве на МКАД автомобиль загорелся в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 80-го км МКАД (в районе съезда №80) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате произошедшей аварии движение транспорта в районе ДТП затруднено на пять километров. В настоящее время проезд автомобилей осуществляется по трем полосам из пяти. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка через улицу Ижорская или Ленинградское шоссе.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что автомобиль загорелся на проезжей части, при этом пламя охватило переднюю часть транспорта.

До этого сообщалось, что в Москве на 60 километре МКАД ДТП с большегрузами парализовало движение транспорта.

Ранее человек пытался перебежать МКАД и попал в ДТП.

