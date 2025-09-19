Питбайкеры жестко сбили девушку в Подмосковье и попали на видео

В Раменском питбайкеры жестко сбили девушку и попали на видео

В подмосковном Раменском питбайкеры устроили жесткое ДТП, сбив пешехода на «зебре». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«16-летняя София переходила улицу Дергаевскую по пешеходному переходу, когда в нее на полном ходу влетели два несовершеннолетних гонщика на минибайке. На кадрах видеорегистратора видно, как они неслись по дороге в оживленном потоке машин», — говорится в публикации.

Полиция проводит проверку. Пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга.

До этого глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил запретить ездить на питбайках без водительских прав.

Поводом для инициативы стала приведенная депутатом статистика ГИБДД. С января по июнь 2025 года в России зафиксировано более 1,9 тысячи аварий с участием несовершеннолетних, которые управляли транспортными средствами.

Депутат призвал ввести штраф для родителей и возможность отправить питбайк на штрафстоянку, если им управлял несовершеннолетний.

Ранее в Приморье подростки прокатили друга в привязанном к мопеду тазу.