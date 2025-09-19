На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пропавшую в Таиланде россиянку могли опоить и похитить

Mash: в Таиланде могли опоить и украсть россиянку, которая уехала на такси в клуб
true
true
true
close
Из личного архива

В Таиланде россиянку, которая уехала на такси в клуб, могли опоить и похитить. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Эрику Владыко в последней раз выдели в криминальном районе, где до этого уже исчезли две россиянки.

«В арабском квартале Бангкока процветают преступность, торговля наркотиками и проституция. На улице Сукхумвит открыто продают вещества, всяческую запрещёнку и секс-услуги. Здесь постоянно пропадают девушки, в основном туристки», — говорится в публикации.

Стало известно, что 34-летняя Эрика работала риэлтором, но часто бывала на вечеринках. По этой причине она постоянно искала нянь для четырехлетней дочки. Сейчас ребенок находится в детдоме — за девочкой приедет бабушка.

До этого сообщалось, что в Таиланде при загадочных обстоятельствах пропала россиянка, уехав на такси в клуб.

«34-летняя Эрика Владыко исчезла в Бангкоке — туда она приехала 12 сентября, а ночью, около двух часов, она вышла из такси на Sukhumvit soi. Машину она заказала на ресепшене, но не со своего телефона. Девушка приехала на улицу, где разные бары, после перестала выходить с близкими на связь. В последний раз Эрика была на связи в соцсетях 15 сентября, сейчас ее телефон выключен», — передавал Life со ссылкой на SHOT.

В номере отеля осталась дочь Эрики, которую утром нашли горничные.

Ранее пляски с бубном устроила шаманка перед ДПС и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами