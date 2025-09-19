Пропавшую в Таиланде россиянку могли опоить и похитить

Mash: в Таиланде могли опоить и украсть россиянку, которая уехала на такси в клуб

В Таиланде россиянку, которая уехала на такси в клуб, могли опоить и похитить. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Эрику Владыко в последней раз выдели в криминальном районе, где до этого уже исчезли две россиянки.

«В арабском квартале Бангкока процветают преступность, торговля наркотиками и проституция. На улице Сукхумвит открыто продают вещества, всяческую запрещёнку и секс-услуги. Здесь постоянно пропадают девушки, в основном туристки», — говорится в публикации.

Стало известно, что 34-летняя Эрика работала риэлтором, но часто бывала на вечеринках. По этой причине она постоянно искала нянь для четырехлетней дочки. Сейчас ребенок находится в детдоме — за девочкой приедет бабушка.

До этого сообщалось, что в Таиланде при загадочных обстоятельствах пропала россиянка, уехав на такси в клуб.

«34-летняя Эрика Владыко исчезла в Бангкоке — туда она приехала 12 сентября, а ночью, около двух часов, она вышла из такси на Sukhumvit soi. Машину она заказала на ресепшене, но не со своего телефона. Девушка приехала на улицу, где разные бары, после перестала выходить с близкими на связь. В последний раз Эрика была на связи в соцсетях 15 сентября, сейчас ее телефон выключен», — передавал Life со ссылкой на SHOT.

В номере отеля осталась дочь Эрики, которую утром нашли горничные.

