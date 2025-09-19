Пляски с бубном устроила шаманка перед ДПС и попала на видео

Шаманка устроила пьяные пляски с бубном перед ДПС и попала на видео

В Абинске шаманка устроила пляски с бубном перед сотрудниками ДПС, которые заподозрили, что женщина употребила спиртное и села за руль. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«За рулем находилась 61-летняя жительница Красноярска, приехавшая к своей сестре «провести обряд». Женщина объяснила, что она — «шаманка» и перед поездкой употребила алкоголь «для ритуальной силы». В результате, вместо совершения обряда она съехала с дороги», — говорится в публикации.

На водительницу составили административный материал по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Ее автомобиль поместили на спецстоянку.

До этого во Владивостоке женщина показывала голую грудь сотрудникам ДПС. На опубликованных в сети кадрах зафиксировано, как девушка-пассажирка BMW, спрашивает у инспекторов ГИБДД на дороге, как у них дела. После этого она выходит из автомобиля и раздевается до трусов пред мужчинами, демонстрируя свои вторичные половые признаки.

Ранее стало известно, что грозит женщинам, смущавшим гаишников голой грудью.