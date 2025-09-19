На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России стартовали продажи Jaecoo J7 в стиле Range Rover Evoque

В России начались продажи Jaecoo J7 за 2,47 млн рублей
true
true
true
close
Jaecoo

В России стартовали продажи китайских автомобилей Jaecoo J7 в стиле Range Rover Evoque. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на директора розничных продаж АГ «Авилон» Илью Петрова.

«Первые продажи новой спецверсии Jaecoo J7 стартовали на прошлой неделе, их стоимость составила 2,47 млн рублей. В дилерских центрах модель появилась в первой декаде сентября», — сказал он.

По прогнозам Петрова, доля модели внутри бренда вырастет на 5-10% за счет своей доступности.

Прайс на новинку в комплектации Limited Edition с учетом выгоды от трейд-ин начинается от 2,56 млн рублей. Стоимость версии Limited Edition Top стартует от 2,86 млн рублей.

Jaecoo J7 получил 150-сильный турбомотор на 1,6 л и 7-ступенчатый «робот». Доступен передний или полный привод.

До этого бренд Jaecoo обновил «прайс» на свой флагманский кроссовер J8 в России. Цены сильно снизились: базовая версия Jaecoo J8 Active «потеряла» 425 тыс. рублей, а «средняя» Supreme и топовая Supreme-V подешевели на 375 тыс. рублей.

Цены на Jaecoo J8 в России начинаются от 4,17 млн рублей.

Ранее стало известно, какие подержанные машины предпочитают россияне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами