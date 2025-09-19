На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, какие подержанные машины предпочитают россияне

«Автостат» назвал 10 самых популярных у россиян авто с пробегом
g0d4ather/Shutterstock/FOTODOM

В августе 2025 года россияне купили 565,5 тыс. автомобилей с пробегом, что на 1% выше результата августа 2024 года и на 0,3% меньше, чем в июле 2025-го. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Лидерство в марочной структуре вторичного рынка сохраняет отечественная марка Lada – в последний месяц лета было куплено 137,5 тыс. таких подержанных машин. Второе место принадлежит японской Toyota, показатель которой составил 57 тыс. единиц», — отмечается в сообщении.

За Toyota в августовском рейтинге наиболее популярных марок следуют корейские Kia и Hyundai (33,3 тыс. машин и 31,7 тыс. машин за месяц соответственно). Далее — Nissan ,Volkswagen, Honda, Chevrolet, Renault и Ford.

Самой распространенной моделью на вторичном рынке в России стал седан ВАЗ-2107, выпуск которого начался в 1982 году и был завершен в 2012-м. За прошедший месяц эти машины сменили хозяев 13,5 тыс. раз. На втором месте — Kia Rio. За ней следуют Hyundai Solaris, Ford Focus и ВАЗ-2114.

Ранее стало известно, что в России отзовут 18 тыс. автомобилей Geely из-за риска пожара.

