В России сильно подешевел кроссовер Jaecoo J8

Кроссовер Jaecoo J8 подешевел в России на 345 тысяч рублей

Китайски бренд Jaecoo обновил «прайс» на свой флагманский кроссовер J8 в России, сообщает портал «Автоновости дня».

«Цены сильно снизились: базовая версия Jaecoo J8 Active «потеряла» 425 тыс. рублей, а «средняя» Supreme и топовая Supreme-V подешевели на 375 тыс. рублей», — сообщает портал.

Цены на Jaecoo J8 в России начинаются от 4,17 млн рублей.

Jaecoo J8 представляет собой перелицованную версию кроссовера Chery Tiggo 9, от которого отличается шильдиками и дизайном решетки радиатора. На российском рынке автомобиль предлагается с 2,0-литровым турбомотором мощностью 249 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач DCT7. Привод — полный.

Автомобиль адаптирован для эксплуатации в России. Уже в базовую комплектацию входят обогревы руля, зеркал, лобового стекла, форсунок омывателя и всех сидений.

