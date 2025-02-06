Жители Сочи пожаловались на самую дорогую парковку в России

После введения в Сочи платной парковки с тарифом 170 рублей в час и 60 тыс. рублей в год без возможности оформить резидентное разрешение, ее стоимость для местных жителей стала самой высокой в стране, рассказала читательница «Газеты.Ru», сочинка Екатерина Школьникова.

«В Москве резидентское разрешение стоит 3 тыс. рублей на 1 год, а у нас все должны по 60 тыс. рублей в год платить и никаких резидентских абонементов нет. Это чуть больше средней месячной зарплаты тут. Сочи становится самой дорогой парковкой. Администрация отвечает, что улицы — не место для хранения личного автомобиля», — сообщила Школьникова.

Притом в центре Краснодара стоимость парковки составляет 60 рублей в час, а в Лазаревском, где люди живут только сезонным бизнесом, 170 рублей в час, добавила она. По словам сочинки, местные жители подписывают петицию и готовят коллективное обращение в администрацию с целью добиться снижения тарифов на парковку.

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