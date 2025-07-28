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Минтранс предложил городам РФ перенять опыт Москвы по созданию платных парковок

«Ъ»: Минтранс выдал регионам РФ рекомендации по созданию платных парковок
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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Минтранс России выпустил рекомендации для городов и муниципалитетов России по созданию и эксплуатации городских парковочных пространств, пишет «Коммерсантъ».

«Ведомство предлагает использовать опыт Москвы, внедрив в регионах оплату парковок через смартфоны и систему резидентских разрешений, которые должны выдаваться местным жителям, сиротам, беременным женщинам и участникам боевых действий», — отмечается в публикации.

Также городам и муниципалитетам рекомендуется разработать десятилетние планы развития парковочных пространств для борьбы с загазованностью воздуха и пробками. В качестве следующего шага после выдачи рекомендаций планируется внести изменения в федеральные законы и ПДД, а также расширить полномочия регионов относительно контроля за парковками.

Ранее авария на МКАД затруднила движение автомобилей.

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