Россия резко нарастила ввоз автомобилей из Южной Кореи

Южная Корея поставила в Россию максимум автомобилей с 2021 года
Depositphotos

За восемь месяцев 2025 года Россия резко увеличила импорт автомобилей из Южной Кореи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможни азиатской республики.

На их основе агентство подсчитало, что компании РФ с января по август ввезли машины на $618,7 млн. Это показатель больше прошлогоднего в 1,5 раза и максимальный за последние четыре года.

По информации южнокорейской таможни, в Россию импортировали больше всего машин с бензиновым двигателем объемом 1,5–3 л ($449,9 млн) и с дизельным на 1,5–2,5 л ($126,8 млн).

С введением повышенного утилизационного сбора на машины с двигателями мощнее 160 л.с. для частных лиц в Россию перестанут везти корейские и японские кроссоверы среднего класса, а также популярные подержанные BMW. «Газета.Ru» узнала у участников рынка, на какие именно модели с ноября вводится заградительный утильсбор.

Ранее автомобилистов предупредили о подорожании китайских иномарок.

