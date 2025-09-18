На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: москвич заблокировал проезд скорой, перевозившей человека с переломом позвоночника

В Москве на видео сняли Kia, заблокировавший проезд скорой с тяжелым пациентом
true
true
true

В Москве водитель Kia заблокировал проезд автомобилю экстренных медицинских служб, перевозившему человека с переломом позвоночника. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«Для данного человека не видны знаки и тем более ворота для въезда скорой помощи, из-за него две бригады скорой <…> не могли попасть на территорию больницы, из-за чего больных везли по улице и через бордюры: у одного из пациентов перелом позвоночника», — рассказал работник бригады экстренных служб.

На опубликованных в сети кадрах видно, что черная иномарка стоит перед воротами, на которых написано: «Машины не ставить». На записи также заметно, что рядом находится машина экстренных служб, которая не может проехать.

До этого сообщалось, что в Москве водитель Renault Logan не пропускал автомобиль скорой помощи, спешивший к человеку. Видеорегистратор машины экстренных служб запечатлел инцидент. По словам сотрудника бригады, видео с нарушением отправили в ГИБДД.

Ранее реакция москвички на ДТП с мотоциклистом попала на видео.

