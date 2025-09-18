На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Калининградка на ходу выпрыгнула из автомобиля, и это попало на видео

В Калининграде на видео попало, как женщина на ходу выпрыгнула из авто перед ДТП
В Калининграде женщина выпрыгнула из автомобиля на проезжую часть перед ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».

«Водитель в следствии технической неисправности автомобиля была вынуждена экстренно покинуть транспортное средство. После чего неуправляемый автомобиль совершил наезд на металлическое ограждение справа», — рассказали в ГАИ.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как человек выпрыгивает из автомобиля на проезжую часть, при этом транспорт продолжает движение.

По информации канала, инцидент произошел вечером 17 сентября. За рулем машины находилась 30-летняя женщина, в результате произошедшего она получила травмы.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге кроссовер с человеком в салоне перевернулся в момент ДТП.

«Головокружительное утро у водителя кроссовера — машина проезжала перекресток проспекта Художников и Придорожной аллеи, получила легкий удар от белой «Лады» и перевернулась», — говорится в сообщении Telegram-канала «78.Новости».

Ранее последние секунды жизни водителя Toyota Vitz попали на видео.

