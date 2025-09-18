Последние секунды жизни водителя Toyota Vitz попали на видео

В Приморье на видео попало, как женщина кричала в момент жесткого ДТП с Toyota

В Приморском крае водитель Toyota Vitz спровоцировал лобовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Авария произошла на трассе в 30 км от Уссурийска в районе села Галенки. Водитель Toyota Vitz пошел на обгон по встречке и устроил страшную аварию», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как белая иномарка выезжает на встречную полосу движения и врезается в другую машину. Слышно, как перед лобовым ударом в салоне автомобиля громко кричит женщина. На записи также заметно, как в момент ДТП трескаются стекла.

По информации канала, в результате аварии водитель и пассажир Toyota Vitz получили травмы, несовместимые с жизнью.

