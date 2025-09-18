На МКАД на видео сняли последствия серьезного ДТП

На МКАД на видео попало, как авто с москвичом зажало под фурой

В Москве на МКАД автомобиль с водителем зажало под фурой. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 15-км МКАД», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоит поврежденный легковой автомобиль, который зажало под большегрузом. На записи заметно, что у машины смят кузов, при этом ее часть находится под фурой.

