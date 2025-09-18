На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На МКАД на видео сняли последствия серьезного ДТП

На МКАД на видео попало, как авто с москвичом зажало под фурой
true
true
true

В Москве на МКАД автомобиль с водителем зажало под фурой. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 15-км МКАД», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоит поврежденный легковой автомобиль, который зажало под большегрузом. На записи заметно, что у машины смят кузов, при этом ее часть находится под фурой.

До этого сообщалось, что в Москве пассажирка кричала в момент ДТП с мотоциклистом. Видеорегистратор автомобиля, водитель и пассажирка которого стали очевидцами произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как в момент движения байкер падает с транспорта и несколько раз переворачивается на проезжей части. На записи также слышно, как женщина кричит. Кроме того, после произошедшего пассажирка просит водителя, который хочет подойти к пострадавшему мотоциклисту, быть осторожным на дороге.

Ранее велосипедист попал в жесткое ДТП на МКАД.

