Грузовик вспыхнул на МКАД и попал на видео

На ЦКАД на видео попал объятый пламенем грузовик

На ЦКАД загорелся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«На участке ЦКАД между трассами М-4 и М-5 загорелся грузовик. На видео видно, что прицеп перевернулся, а сам тягач охватило пламенем», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах также заметно, что транспорт горит на оживленной дороге. По данным канала, в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Московской области воспламенился фургон.

«Надеюсь, бензобак уже сгорел», — сказал водитель, который запечатлел инцидент на видео.

На опубликованных в сети кадрах видно, что транспорт горит на обочине дороги, при этом пламя охватило автомобиль почти полностью. В начале записи также слышен взрыв. На место возгорания прибыли сотрудники ГИБДД, которые контролируют ситуацию.

По информации канала «На МКАДе ДТП Москва», транспорт загорелся в Ленинском округе на Володарском шоссе.

Ранее на видео попало, как москвич спасался из вспыхнувшей машины.