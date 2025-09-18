В Грузии совершили вооруженное нападение на авто крупнейшей компании Азербайджана

В Грузии было совершено вооруженное нападение на автомобиль государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR). Об этом пишет Telegram-канал Minval.

«В Карели, на центральной улице, возле офиса партии «Грузинская мечта» вчера вечером произошло вооруженное нападение на автомобиль, принадлежащий азербайджанской компании SOCAR. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал», — говорится в публикации.

По факту преступления был задержан один человек.

18 августа Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам «Новой почты», которая является логистическим центром по доставке военных грузов для Вооруженных сил Украины, а также терминалам азербайджанской нефтяной компании SOCAR.

Ранее начальник охраны Порошенко снес машину с женщиной и угрожал ей.