Видео: в Казани на ходу вспыхнул автобус с людьми

В Казани автобус с людьми вспыхнул в момент движения и попал на видео

В Казани автобус с пассажирами загорелся в момент движения. Об этом сообщает Telegram-канал KazanFirs.

«На Беломорской на остановке «Кутузова» прямо у остановки полыхает автобус маршрута №89. Судя по видео, там, где находится двигатель. Как сообщил KazanFirst источник, набитый пассажирами автобус загорелся прямо во время движения», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что пламя охватило заднюю часть общественного транспорта.

По информации канала, пассажиры успели покинуть горящий автобус. В результате произошедшего никто не пострадал, при этом автобус сгорел полностью.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина сжег автомобиль Kia Sportage, чтобы отомстить бывшей жене. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что иномарка горит на проезжей части, при этом пламя охватило машину полностью. По информации канала 112, когда прохожий решил помочь потушить горящий транспорт, петербуржец сообщил, что поджег автомобиль намеренно.

Ранее грузовик вспыхнул на МКАД и попал на видео.