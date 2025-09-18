Кортеж из полусотни люксовых авто во главе с джипом с инициалами Кадырова сняли на видео

Военблогер Живов показал кадры люксового кортежа с джипом с инициалами Кадырова

Кортеж из полусотни люксовых авто во главе с джипом с инициалами главы Чечни Рамзана Кадырова (КРА) сняли на видео. Ролик в своем Telegram-канале опубликовал российский военблогер Алексей Живов.

На кадрах появляются машины Mercedes-Benz G-класса, множество Rolls-Royce и четыре спорткара Lamborghini. Кортеж сопровождали дорогостоящие автомобили ДПС, например, Mercedes-AMG GLE 53.

Вереницу автомобилей также возглавляли Mercedes-Benz G-класса с номерами «КРА» — инициалами Кадырова Рамзана Ахматовича.

Живов подчеркнул, что это «обычная свадьба в Чечне».

«Гордость берет, что люди умеют хорошо зарабатывать и красиво жить. В конце-концов свадьба на всю жизнь. Нельзя мелочиться», — написал блогер.

15 сентября 17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам появился на публике в часах стоимостью более $496 тысяч (41 млн рублей). Снимок с Адамом, на руке которого дорогой аксессуар, показала его сестра Табарик.

Ранее Кадыров ответил на вопрос о наградах 17-летнего сына Адама.