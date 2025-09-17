В Москве перекроют более 60 улиц с 20 сентября

В Москве 20–21 сентября закроют для движения свыше 60 улиц и набережных

В Москве 20–21 сентября временно закроют движение для автотранспорта из-за проведения 10-километрового Московского марафона. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы mos.ru.

«В субботу, 20 сентября, с 05:00 до 12:30 перекроют участок улицы Лужники от дома 24, строения 24 до Лужнецкой набережной, а 21 сентября — с 03:00 до 12:30. Закрыта будет и Лужнецкая набережная от улицы Лужники до Фрунзенской набережной: 20 сентября — с 05:00 до 12:30, а 21 сентября — с 03:00 до 11:30», — отмечается на сайте.

Кроме того, в субботу с 09:00 до 14:00 и воскресенье с 09:00 до 17:30 на Лужниках перекроют участок от Лужнецкой набережной до аллеи Славы.

Водителей предупредили, что 21 сентября с утра и почти до вечера будут частично перекрыты Зубовский бульвар и Смоленский бульвар. Также нельзя будет проехать по Смоленской площади от Новинского бульвара до Смоленского бульвара и т.д. С полным списком можно ознакомиться на сайте мэра.

До этого на МКАД временно перекрыли движение автомобилей.

«Движение временно закрыто на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе», — говорилось в сообщении дептранса.

В ведомстве водителям посоветовали быть внимательными за рулем, а также выбирать альтернативные маршруты.

