«Мужская смекалка»: медики голыми руками подняли авто ради спасения пациента

Бригада скорой помощи голыми руками подняла автомобиль, чтобы спасти пациента
Во Владивостоке бригаде скорой помощи пришлось голыми руками передвигать автомобиль, который заблокировал проезд. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что врачей ожидал вертолет, чтобы доставить их на вызов — они спешили на помощь к мужчине с инфарктом. Однако бригада не могла сдвинуться с места из-за припаркованных в два ряда машин.

«Мы, вручную его раскачав, передвинули на метр в сторону, что обеспечило проезд, и мы выполнили полетное задание», — рассказал водитель реанимобиля Леонид.

Второй водитель реанимобиля Николай заявил, что решение подвинуть автомобиль было продиктовано «мужской сноровкой и смекалкой».

Видеорегистратор автомобиля экстренных служб запечатлела инцидент. На кадрах видно, что транспорт не может проехать во дворе дома, тогда медики поднимают припаркованную машину и сдвигают в бок.

До этого сообщалось, что в Казани мужчина на Opel не пропускал автомобиль скорой помощи, спешившей к пациенту.

Ранее в Геленджике на видео попала жесткая драка на глазах у женщин.

