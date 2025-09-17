На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приморье дрифтеры разбили автомобили, и это попало на видео

В Приморье на видео сняли, как дрифтеры попали в ДТП и разбили авто
Во Владивостоке дрифтеры разбили автомобиль после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Сначала нам показалось, что ребята просто не умеют водить - но это совершенно не так. Юные гонщики явно осваивают сложные техники: тройного форсажа, двойного ДТП и одинарного задержания сотрудниками ГИБДД. Ну или готовятся к соревнованиям, в которых родители могут выиграть, вероятно - крупный штраф», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как машина, выполняющая опасные маневры на проезжей части, врезается в Nissan X-Trail, а после – в ограждение.

До этого сообщалось, что в Казани Kia Rio перевернулась после столкновения с Hyundai Creta.

«Женщина за рулем KIA RIO, предварительно, пыталась проехать перекресток на мигающий зеленый свет и столкнулась с Hyundai Creta. От удара легковушка перевернулась, за медпомощью водительница не обращалась», — говорится в сообщении Telegram-канала «Вечерняя Казань».

Ранее в Славянске-на-Кубани Lada на скорости врезалась в магазин и попала на видео.

