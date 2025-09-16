«Изорвали одежду»: на видео попало избиение водителя автобуса россиянами

В Барнауле пассажиры избили водителя автобуса, и это попало на видео

В Барнауле пассажиры автобуса избили водителя. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

«Компания из 4-5 парней не хотели платить за проезд. Водитель вышел из автобуса и говорит: «оплатите проезд», дальше общение на матах. Парень в белой футболке начал бить по лицу водителя, потом они все на него накинулись, избивали, пинали ногами. Изорвали одежду, голова у него была в крови», — говорится в публикации.

Затем водитель пошел к автобусу, но нападавшие принялись душить его. В результате мужчина потерял сознание. После группа молодых людей просила его не писать заявление.

До этого в Тобольске женщина избила водительницу после просьбы передать за проезд.

«После драки она с сыном выскочила на улицу и пересела в другой автобус — тот не поехал, потому что от руководства дошла инфа про буйную пассажирку. Тогда женщина начала пинать двери. Водительнице вызвали скорую», — говорится в сообщении Telegram-канала Ural Mash.

