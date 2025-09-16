На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тоболячка избила водительницу автобуса, и это попало на видео

В Тобольске водительница автобуса расплакалась после избиения пассажиркой
В Тобольске женщина избила водительницу после просьбы передать за проезд. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«После драки она с сыном выскочила на улицу и пересела в другой автобус — тот не поехал, потому что от руководства дошла инфа про буйную пассажирку. Тогда женщина начала пинать двери. Водительнице вызвали скорую», — говорится в сообщении.

Камера, установленная в автобусе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина избивает водительницу автобуса в момент движения транспорта. Далее на записи заметно, как после драки женщина вытирает слезы. По словам очевидцев, причиной произошедшего стала просьба водителя передать деньги за проезд.

По данным Telegram-канала «Типичный Тобольск», правоохранители проводят проверку.

До этого сообщалось, что в Воронеже мужчины подрались на проезжей части. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как два человека бьют друг друга на проезжей части, в этот момент к конфликтующим подъезжает автомобиль и водитель сигналит.

Ранее самарец показал гаишникам голые ноги, и это попало на видео.

