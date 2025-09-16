В Москве рабочие закопали бордюры в землю и побили машины

В московском Марфино рабочие бьют автомобили, вырывают деревья и закапывают бордюры в землю в рамках программы благоустройства района на 1,6 млрд рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Бордюров закупили так много по многомиллиардному контракту, что лишние складывали в стопки и закапывали прямо в землю. Строители, передвигаясь на технике, то разбивали ковшом, то просто царапали другие машины, и, по словам жильцов, никто не компенсировал водителям ущерб. Автовладельцев коснулась и другая проблема: при обустройстве парковочные места сократили с 1600 до 600», — говорится в публикации.

Кроме того, рабочие часто устраивают между собой драки. В итоге местные жители стали выходить на протесты возле шлагбаумов, чтобы не пропускать технику. В ответ рабочие угрожают им ковшами от экскаваторов. Полиция при этом задерживает протестующих.

Депутат Мосгордумы Николай Зубрилин заявил, что благоустройство 51‑го микрорайона Москвы — это погром.

До этого на трассе между Серпуховым и Калиново цыгане подрались на лопатах с дорожниками. Причиной конфликтов стало то, что за рулем цыганского автомобиля находился 13-летний ребенок, который поехал навстречу движущемуся потоку (из-за ремонта на трассе был введен реверсивный режим движения).

Ранее на строительство скоростных трасс в РФ решили направить более триллиона рублей.