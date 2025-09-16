Самая странная автогонка в Италии попала на видео

На видео попала автогонка на самых странных машинах в Италии

В Италии прошли автогонки на необычных машинах. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«Автогонки «при температуре 39°» прошли в Италии. Местные Доминики Торетто устроили заезд на странных автомобилях», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах показаны укороченный, приплюснутый и заниженный автомобили.

