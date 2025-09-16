На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самая странная автогонка в Италии попала на видео

На видео попала автогонка на самых странных машинах в Италии
В Италии прошли автогонки на необычных машинах. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«Автогонки «при температуре 39°» прошли в Италии. Местные Доминики Торетто устроили заезд на странных автомобилях», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах показаны укороченный, приплюснутый и заниженный автомобили.

До этого автоэксперт Михаил Колодочкин назвал 5 самых бесполезных аксессуаров в машине.

«Заглушки для замков ремней безопасности — совершенно опасные изделия, которыми пользуются водители, чтобы не пищал сигнализатор о непристегнутом ремне. Незаводская тонировка стекол, даже если ее параметры укладываются в разрешенные, также снижает безопасность движения. Дефлекторы на кромке капота, ничего кроме ржавчины также не приносят», — перечислил Колодочкин.

Ранее были названы 12 самых необычных забытых вещей в каршеринге.

