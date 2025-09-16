На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На строительство скоростных трасс направят более триллиона рублей

На строительство скоростных трасс планируют направить более ₽1 трлн за 6 лет
Федеральное дорожное агентство

На строительство скоростных автомобильных трасс в России в течение 6 лет намерены направить более одного триллиона рублей. Об этом сообщил Минтранс РФ в своем Telegram-канале.

«Особое внимание уделяется созданию скоростных автомобильных трасс. На их строительство в течение 6 лет планируется направить более 1 трлн рублей бюджетных и частных средств», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день общая протяженность скоростных автодорог в России составляет около 9 тыс. км, через шесть лет, как заявили в министерстве, она превысит 10 тыс. км.

Власти планируют выйти на ежегодные темпы запуска не менее 700 км новых участков, которые будут доведены до всех крупных городов страны.

По нацпроекту «Эффективная транспортная система» началось создание первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали МоскваСанкт-Петербург. Ее маршрут составит 679 км. Поезда будут двигаться по ней со скоростью около 400 км/ч.

Ранее на Урале сварили первый шов кузова поезда для высокоскоростной магистрали.

