«Такое есть только у меня и у Ксении Собчак»: 15-летняя дочь Гогунского купила себе авто

Дочь Виталия Гогунского 15-летняя Milana Star купила автомобиль Mercedes-Benz V-класса. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Обзор на мой дом на колесах. Тут сижу я, моя подушечка Star. Эта штучка очень крутая, как бы обычный стол, такое есть только у меня и у Ксении Собчак в машине», — рассказала певица.

По словам Milana Star, за столом с встроенным зеркалом она будет наносить макияж. Помимо этого, исполнительница показала телевизор в салоне, а также шкаф «со сладостями», который открывается при помощи пульта.

По данным Telegram-канала «Звездач», цена Mercedes-Benz V-класса начинается от 13 млн рублей, при этом в зависимости от комплектации – может достигать более 30 млн рублей.

Milana Star родилась в браке Гогунского с моделью Ириной Маирко. После развода актер жаловался, что бывшая жена не дает ему видеться с дочерью и настраивает ее против отца. Он также заявлял, что не платит алименты, так как уже достаточно дал семье. Сама Милана заявляла, что отец не пытался идти с ней на контакт. Она высмеивала ситуацию и записывала юмористические ролики с треком CMH «Где папа?».

