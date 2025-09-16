Москвичка на каблуках проехала по МКАД, стоя на электросамокате, и это попало на видео

На МКАД на видео попало, как девушка на каблуках проехала на электросамокате

В Москве девушка на каблуках проехала по МКАД на электросамокате. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«Летит по МКАДу 90 км/час», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как девушка на каблуках едет на электросамокате по оживленной дороге.

