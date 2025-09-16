На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичка на каблуках проехала по МКАД, стоя на электросамокате, и это попало на видео

На МКАД на видео попало, как девушка на каблуках проехала на электросамокате
true
true
true

В Москве девушка на каблуках проехала по МКАД на электросамокате. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«Летит по МКАДу 90 км/час», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как девушка на каблуках едет на электросамокате по оживленной дороге.

До этого сообщалось, что на юго-востоке Москвы произошло жесткое ДТП с такси, есть пострадавшие.

«На Волгоградском проспекте водитель автомобиля такси, выезжая на перекресток для осуществления разворота, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем FAW, после чего произошло опрокидывание автомобиля такси», — говорится в публикации.

По данным столичной прокуратуры, в результате аварии пострадали водитель минифургона и пассажир такси. Их госпитализировали. Проводится проверка.

Кроме того, в Москве на МКАД столкнулись три автомобиля. Уличная камера запечатлела инцидент.

Ранее петербурженка на Audi жестко сбила подростка.

