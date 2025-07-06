Дочь Гогунского ровняется на американскую певицу

Дочь актера Виталия Гогунского, певица Milana Star (Милана Маирко – настоящее имя) заявила, что ровняется на американскую артистку Оливию Родриго. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам Milana Star, для своего следующего альбома она планирует обратить внимание на то, как работают музыканты за рубежом. Маирко назвала Родриго своим кумиром. Российская артистка посетила концерт зарубежной коллеги.

«Как она держит зал! Концерт был просто на одном дыхании», — поделилась певица.

Маирко добавила, что также считает Майкла Джексона своим кумиром. По словам артистки, она вдохновляется зарубежными исполнителями. Как отметила певица, российские музыканты ей «для души». Ей нравятся выступления Сергея Лазарева и Анны Asti.

Milana Star родилась в браке Гогунского с моделью Ириной Маирко. После развода актер жаловался, что бывшая жена не дает ему видеться с дочерью и настраивает ее против отца. Он также заявлял, что не платит алименты, так как уже достаточно дал семье. Сама Милана заявляла, что отец не пытался идти с ней на контакт. Она высмеивала ситуацию и записывала юмористические ролики с треком CMH «Где папа?».

Ранее Ирина Маирко заявила, что терпела абьюз в браке с Виталием Гогунским.