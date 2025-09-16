Массовое ДТП на МКАД попало на видео

На МКАД на видео попало, как машины разлетелись после столкновения

В Москве на МКАД столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД 44 км», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль проезжает между полосами и врезается в белую машину, которая от удара сталкивается с третьим транспортом.

До этого сообщалось, что на юго-востоке Москвы произошло жесткое ДТП с такси, есть пострадавшие.

«На Волгоградском проспекте водитель автомобиля такси, выезжая на перекресток для осуществления разворота, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем FAW, после чего произошло опрокидывание автомобиля такси», — говорится в публикации.

По данным столичной прокуратуры, в результате аварии пострадали водитель минифургона и пассажир такси. Их госпитализировали. Проводится проверка.

Кроме того, на Кутузовском проспекте опрокинулась машина скорой.

Ранее скорая протаранила магазин в Подмосковье и попала на видео.