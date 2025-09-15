На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На юго-востоке Москвы такси перевернулось в жестком ДТП

На юго-востоке Москвы таксист спровоцировал жесткое ДТП и перевернулся


На юго-востоке Москвы произошло жесткое ДТП с такси, есть пострадавшие. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«На Волгоградском проспекте водитель автомобиля такси, выезжая на перекресток для осуществления разворота, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем FAW, после чего произошло опрокидывание автомобиля такси», — говорится в публикации.

В результате аварии пострадали водитель минифургона и пассажир такси. Их госпитализировали. Проводится проверка.

До этого сообщалось, что на Кутузовском проспекте опрокинулась машина скорой.

По предварительным данным, водитель каршеринга помешал движению кареты скорой помощи, в результате чего произошло ДТП. В аварии пострадали фельдшер и пациент машины экстренной службы. Водителю медики помогли на месте.

Ранее петербурженка на Audi жестко сбила подростка.

