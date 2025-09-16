Названы три сильно подешевевших автомобиля на российском рынке

«Ренессанс» назвал три автомобиля, которые сильно подешевели в августе

В России по итогам августа стоимость автомобилей выросла к январским показателям в среднем на 0,7%. Об этом «Газете.Ru» сообщила управляющий директор департамента по работе с автодилерами и автопроизводителями «Ренессанс страхование» Елена Сафонова.

По ее словам, после весеннего снижения ценники на автомобили стали постепенно увеличиваться. Среди лидеров роста стоимости в августе: Jetour Dashing (+23,7% к средней стоимости июня 2025 года), Voyah Free (16,5%) и Haval F7x (13,6%). Подешевели сильнее всего Geely Atlas Pro (на 6,2%), Haval H3 (5,1%) и GAC GS8 (на 5,1%)

«Цены дальше будут только расти. Их уровень — прямое следствие падения продаж. Дилеры вынуждены использовать снижение стоимости для поддержания хотя бы минимального объема продаж и очистки складских запасов. В перспективе ситуация изменится», — заявила Сафонова.

Она пояснила, что дальнейшее снижение цен экономически нецелесообразно для игроков рынка в связи со снижением ключевой ставки ЦБ до 17%. Это должно восстановить доступность кредитования и высвободить накопленный отложенный спрос.

Рынок может оказаться неготов к резкой волне интереса потребителей из-за дефицита в отдельных сегментах, отметила собеседница.

