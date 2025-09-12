На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Список авто для такси в России опровергли

Минпромторг сформирует перечень авто для такси только до конца года
true
true
true
close
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

Информация в СМИ о наличии перечня автомобилей для такси недостоверна, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Список, содержащий сведения о конкретных моделях транспортных средств, как уже ранее говорил Минпромторг, будет подготовлен до конца текущего года», — сказал он.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что в перечень автомобилей, разрешенных для использования такси по новому закону, могут войти модели Lada, «Москвич» и Evolute, а также ряд других брендов. При этом в самом Минпромторге заявили, что такой список будет подготовлен только до конца 2025 года.

Сейчас Минпромторг готовит нормативную базу для реализации закона о локализации такси. В рамках этой работы будет составлен и опубликован список разрешенных автомобилей, соответствующих требованиям.

Напомним, с 1 марта 2026 года в России начнут действовать новые правила закупки машин для такси, требующие определенной доли локализации их производства. Закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным в мае 2025 года, не затронет автомобили, уже зарегистрированные в такси до этой даты — они сохранят право использоваться в такси и после вступления новых требований в силу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами