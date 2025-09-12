Список авто для такси в России опровергли

Минпромторг сформирует перечень авто для такси только до конца года

Информация в СМИ о наличии перечня автомобилей для такси недостоверна, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Список, содержащий сведения о конкретных моделях транспортных средств, как уже ранее говорил Минпромторг, будет подготовлен до конца текущего года», — сказал он.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что в перечень автомобилей, разрешенных для использования такси по новому закону, могут войти модели Lada, «Москвич» и Evolute, а также ряд других брендов. При этом в самом Минпромторге заявили, что такой список будет подготовлен только до конца 2025 года.

Сейчас Минпромторг готовит нормативную базу для реализации закона о локализации такси. В рамках этой работы будет составлен и опубликован список разрешенных автомобилей, соответствующих требованиям.

Напомним, с 1 марта 2026 года в России начнут действовать новые правила закупки машин для такси, требующие определенной доли локализации их производства. Закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным в мае 2025 года, не затронет автомобили, уже зарегистрированные в такси до этой даты — они сохранят право использоваться в такси и после вступления новых требований в силу.