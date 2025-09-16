На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России хотят увеличить размер утильсбора

Утильсбор на мощные авто может превысить 10 млн рублей с 2030 года
true
true
true
close
CFOTO/Global Look Press

Правительство России планирует увеличить размер утилизационного сбора на автомобили, объем двигателя которых превышает 3,5 литра, а мощность — 500 лошадиных сил. Об этом пишут «Известия».

Согласно проекту постановления, разработанному министерством промышленности и торговли, с 2030 года максимальная ставка утилизационного сбора превысит 10 млн руб.

Согласно проекту, легковые автомобили старше трех лет с объемом двигателя более 3,5 литра и мощностью свыше 500 лошадиных сил будут облагаться утильсбором в размере 10,081 млн руб. Новые правила предполагают введение с 1 ноября 2024 года критерия мощности двигателя при расчете сбора.

В Минпромторге подчеркнули, что существующие льготные ставки для физических лиц, ввозящих автомобили на территорию Российской Федерации, будут сохранены, но только для автомобилей, мощность которых не превышает 160 лошадиных сил. В настоящее время утилизационный сбор для таких автомобилей составляет 3,4 тыс. руб. (для новых) и 5,2 тыс. руб. (для автомобилей старше трех лет).

Производители автомобилей уже предложили учитывать мощность двигателя при таможенном оформлении, что может оказать существенное влияние на стоимость ввоза и эксплуатации мощных автомобилей на территории России.

Ранее в Госдуме предложили заменить в России транспортный налог налогом на интенсивность использования автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами