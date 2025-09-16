В России хотят увеличить размер утильсбора

Утильсбор на мощные авто может превысить 10 млн рублей с 2030 года

Правительство России планирует увеличить размер утилизационного сбора на автомобили, объем двигателя которых превышает 3,5 литра, а мощность — 500 лошадиных сил. Об этом пишут «Известия».

Согласно проекту постановления, разработанному министерством промышленности и торговли, с 2030 года максимальная ставка утилизационного сбора превысит 10 млн руб.

Согласно проекту, легковые автомобили старше трех лет с объемом двигателя более 3,5 литра и мощностью свыше 500 лошадиных сил будут облагаться утильсбором в размере 10,081 млн руб. Новые правила предполагают введение с 1 ноября 2024 года критерия мощности двигателя при расчете сбора.

В Минпромторге подчеркнули, что существующие льготные ставки для физических лиц, ввозящих автомобили на территорию Российской Федерации, будут сохранены, но только для автомобилей, мощность которых не превышает 160 лошадиных сил. В настоящее время утилизационный сбор для таких автомобилей составляет 3,4 тыс. руб. (для новых) и 5,2 тыс. руб. (для автомобилей старше трех лет).

Производители автомобилей уже предложили учитывать мощность двигателя при таможенном оформлении, что может оказать существенное влияние на стоимость ввоза и эксплуатации мощных автомобилей на территории России.

Ранее в Госдуме предложили заменить в России транспортный налог налогом на интенсивность использования автомобиля.