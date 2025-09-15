На видео попал момент ДТП с «сальто» скорой на Кутузовском проспекте

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попал момент жесткого ДТП со скорой помощью на Кутузовском проспекте
В Сети опубликовали момент ДТП с каретой скорой помощи на Кутузовском проспекте в Москве. Кадры разместил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Судя по кадрам, водитель скорой помощи не справился с управлением. На них видно, как карета выезжает на газон, а после — несколько раз переворачивается. Предварительно, в результате ДТП есть пострадавшие. К месту аварии прибыл вертолет санавиации», — говорится в публикации.

Авария произошла в районе Поклонной горы. Движение в сторону центра после случившегося было затруднено на протяжении 2,4 км. В столичном Дептрансе призвали водителей выбирать пути объезда.

В результате ДТП пострадали три человека.

Ранее в Москве жесткое ДТП на СВХ парализовало движение.

