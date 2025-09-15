На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве жесткое ДТП на СВХ парализовало движение

Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Москве на Северо-Восточной хорде (СВХ) столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«В районе пересечения с Щербаковской улицей произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

По данным Дептранса, движение в районе аварии оказалось затруднено на 2,5 километра. Водителям посоветовали искать пути объезда.

До этого сообщалось, что на Кутузовском проспекте опрокинулась машина скорой.

По предварительным данным, водитель каршеринга помешал движению кареты скорой помощи, в результате чего произошло ДТП. В аварии пострадали фельдшер и пациент машины экстренной службы. Водителю медики помогли на месте.

Ранее на юго-востоке Москвы такси перевернулось в жестком ДТП.

