Движение перекрыто в Северо-Западном тоннеле в Москве из-за загоревшегося грузовика

В Москве перекрыли движение в Северо-Западном тоннеле из-за загоревшегося грузовика
В Москве в Северо-Западном тоннеле загорелся грузовик, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В Северо-Западном тоннеле загорелся грузовой автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Отмечается, что движение транспорта в тоннеле перекрыто. В Дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД перевернулся автомобиль. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как на проезжей части лежит перевернутый автомобиль, рядом стоит мотоцикл. По словам автора видео, на дороге лежит мужчина, который в момент ДТП получил травмы. На записи также заметно, что возле пострадавшего собрались очевидцы.

Ранее крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве.

