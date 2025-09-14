Крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

В Москве на МКАД частично перекрыто движение из-за автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 1-го км МКАД (в районе съезда №1В) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются» — сообщает канал.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД перевернулся автомобиль. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как на проезжей части лежит перевернутый автомобиль, рядом стоит мотоцикл. По словам автора видео, на дороге лежит мужчина, который в момент ДТП получил травмы. На записи также заметно, что возле пострадавшего собрались очевидцы.

