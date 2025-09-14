На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Массовая авария парализовала движение на ТТК в Москве

На ТТК в Москве частично перекрыли движение из-за массовой аварии
true
true
true

В Москве на Третьем транспортном кольце (ТТК) произошла массовая авария. Это следует из видео, опубликованном в Telegram-канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Инцидент произошел на Велозаводской эстакаде. Судя по кадрам, в ДТП попали как минимум, три автомобиля. Одна из машин — такси. На место прибыли сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего ДТП и информация о пострадавших уточняются.

Движение в районе аварии затруднено.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД перевернулся автомобиль. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как на проезжей части лежит перевернутый автомобиль, рядом стоит мотоцикл. По словам автора видео, на дороге лежит мужчина, который в момент ДТП получил травмы. На записи также заметно, что возле пострадавшего собрались очевидцы.

Ранее в Приморье подростки устроили заезд на мопедах, привязав к одному из них таз с товарищем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами