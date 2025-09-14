Массовая авария парализовала движение на ТТК в Москве

В Москве на Третьем транспортном кольце (ТТК) произошла массовая авария. Это следует из видео, опубликованном в Telegram-канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Инцидент произошел на Велозаводской эстакаде. Судя по кадрам, в ДТП попали как минимум, три автомобиля. Одна из машин — такси. На место прибыли сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего ДТП и информация о пострадавших уточняются.

Движение в районе аварии затруднено.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД перевернулся автомобиль. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как на проезжей части лежит перевернутый автомобиль, рядом стоит мотоцикл. По словам автора видео, на дороге лежит мужчина, который в момент ДТП получил травмы. На записи также заметно, что возле пострадавшего собрались очевидцы.

